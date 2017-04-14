Россия уже определилась с исполнителем для "Евровидения-2018"

Российская певица Юлия Самойлова, которая не сможет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве из-за того, что Украина запретила ей въезд на свою территорию, выступит на том же конкурсе в следующем году, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

По словам Эрнста, телеканал уже договорился об участии Самойловой в следующем Евровидении с Европейским вещательным союзом (EBU). Накануне российский Первый канал объявил о решении не транслировать в этом году песенное состязание.

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