На новом "Титанике" туристы могут пережить столкновение с айсбергом

В Китае заканчивается строительство полномасштабной копии знаменитого «Титаника». Старт проекту был дан 14 января 2014 года, объем инвестиций составил миллиард юаней (около $140 млн).

Судно длиной 296 м и шириной 28,19 м будет пришвартовано в одном из портов на реке Daying Qi в провинции Сычуань. Вся внутренняя отделка будет в точности повторять интерьер легендарного лайнера.

Сроки окончания работ постоянно сдвигаются: сначала открыть «Титаник» для туристов планировалось в середине 2017 года, затем речь шла о конце 2017 года, а сейчас более реальным кажется 2019 год, хотя владельцы аттракциона не называют причины, заставляющие переносить дату ввода объекта в строй. Тем не менее уже известна цена билетов: самая дешевая каюта обойдется в 3 000 юаней ($435), а ночь в самом роскошном номере будет стоить 100 000 юаней ($14 500), передает nat-geo.ru.

Новый «Титаник» предложит своим пассажирам все развлечения, которые предлагались и столетие назад: для них будут открыты турецкие бани, теннисные корты, танцплощадка и многое другое. Кроме того, авторы проекта настаивают на возможности «полного погружения» в атмосферу легендарного рейса, то есть в конце вечера должно произойти столкновение с айсбергом.

Идея о симуляции катастрофы вызвала активные протесты со стороны родственников пассажиров первого «Титаника». Будет ли этот аттракцион реализован к моменту открытия «Титаника» или нет, пока неизвестно.