Министерство просвещения обратилось к учителям

Учителя должны выполнять свой долг перед учениками и их родителями, а не участвовать в забастовках, - считает министерство просвещения.

Как сообщает Инфотаг, об этом говорится в заявлении министерства в ответ на инициативу отраслевых профсоюзов провести 28 апреля всеобщую забастовку, прервав занятия во всех учебных заведениях.



"Министерство уважает и поддерживает чаяния педагогов, но ученики всегда важнее", - подчеркивается в документе.



Его авторы признают обоснованность требования преподавателей о повышении зарплат, но считают невозможным их увеличение на 50%, как того требуют работники образования.



Министерство утверждает, что его также волнуют проблемы учителей, поэтому оно реформирует систему начисления зарплат, разрабатывая методологию оплаты труда с учетом профессионализма.



Однако разработка и внедрение реформы потребуют, по мнению министерства, длительного времени. Оно надеется на конструктивную позицию учителей, их ответственное отношение к своим обязанностям, чтобы не прерывать учебный процесс.