Мошенники обогащаются, рассылая гражданам сообщения о несуществующих долгах

10 человек обратились в Налоговую инспекцию, рассказав о подозрительных смс, где говорится о несуществующих долгах. Когда люди открывали сообщение, полученное на телефон, чтобы его прочесть, с их счетов списывали деньги.

Сколько именно человек пострадало от рук злоумышленников - неизвестно. Не уточняется и сумма нанесённого ущерба.



"Государственная налоговая инспекция не оповещает о задолженностях через СМС сообщения. Информацию о ваших налоговых обязательствах вы можете получить в любом офисе инспекции, туда надо прийти с паспортом", - заявила пресс-секратарь Налоговой инспекции Ольга Бачу.



Налоговая инспекция уже сообщила в полицию о смс-мошенниках. Если их задержат, им грозит до трёх лет тюрьмы.

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