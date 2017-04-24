Более 1500 церквей прошли проверку пожарной безопасности перед Пасхой

Более 300 спасателей и пожарных будут обеспечивать пожарную безопасность в период Пасхальных праздников. Об этом заявил сегодня глава Отдела экстренного реагирования Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Олег Малашевски.

По его словам, на этот период подготовлено для экстренного реагирования более тысячи пожарных автомобилей, в том числе 12 – в мун. Кишинев, передает Молдпрес.

«Пожарный спецавтомобиль будет дежурить в сквере Кафедрального собора, а 23-24 апреля – возле кладбища Св. Лазаря. В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по номеру 901», - сказал Малашевски.

В свою очередь, глава Отдела противопожарной защиты Серджиу Кирку отметил, что накануне Пасхальных праздников более 1500 церквей прошли проверку на соответствие правилам пожарной безопасности.

«В результате проверок были выявлены нарушения, но впоследствии они были устранены. Также были проинструктированы около 2100 человек относительно действий в случае чрезвычайной ситуации. Обратили внимание ответственных лиц на пути доступа прихожан, чрезмерное скопление народа, обеспечение доступа спецавтомобилей к религиозным объектам и источникам воды. В то же время особое внимание обращаем на открытый огонь – свечи, лампады и костры, который нельзя оставлять без надзора, особенно ночью», - отметил Кирку.