Организатор Евровидения обвинил Россию в создании негатива вокруг конкурса

Отказ Первого канала от трансляции Евровидения-2017 свидетельствует о том, что Россия не собиралась участвовать в нем, а хотела создать негативный информационный фон, заявил вещатель-организатор конкурса Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

В обращении, опубликованном на сайте НОТУ, утверждается, что украинская сторона неоднократно предлагала России "направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины", однако та "оставила свое решение неизменным".

При этом представители телерадиокомпании заверили, что продолжат активную подготовку к Евровидению, передает РИА Новости.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017 после отказа Украины пустить в страну Юлию Самойлову. Она должна была представлять Россию с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины закрыла ей въезд из-за посещения Крыма в 2015 году.

EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. Гендиректор телекомпании Константин Эрнст сообщил, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году.