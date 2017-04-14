Задержаны пятеро подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле

Сотрудники турецких спецслужб задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов во время проведения референдума по изменениям в Конституцию страны. Об этом сообщает Daily Sabah.

Операция проводилась одновременно в разных районах Стамбула. Как утверждают в правоохранительных органах, все злоумышленники принадлежат к террористической группировке «Исламское государство». С подозреваемыми проводятся следственные действия.

16 апреля в стране пройдет голосование, на котором гражданам предложат одобрить поправки в основной закон, напоминает Лента.ру. Если большинство поддержит предложенные изменения, страна превратится в президентскую республику. Глава государства станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент.