Минобороны США опубликовало видео взрыва "матери всех бомб" в Афганистане

Министерство обороны США опубликовало видеозапись взрыва авиационной бомбы GBU-43/B («матери всех бомб»), сброшенной 13 апреля на объекты террористов из «Исламского государства» в Афганистане.

Бомбу GBU-43/B называют самой мощной неядерной бомбой на вооружении США. Она была впервые испытана в 2003 году, отмечает meduza.io.

Удар по ИГ 13 апреля 2017 года стал ее первым боевым применением. В результате бомбардировки были убиты 36 боевиков, разрушена база, уничтожено большое количество оружия, заявили в Минобороны Афганистана.