Бомбу GBU-43/B называют самой мощной неядерной бомбой на вооружении США. Она была впервые испытана в 2003 году, отмечает meduza.io.

Удар по ИГ 13 апреля 2017 года стал ее первым боевым применением. В результате бомбардировки были убиты 36 боевиков, разрушена база, уничтожено большое количество оружия, заявили в Минобороны Афганистана.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F