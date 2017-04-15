КНДР заявила о готовности ответить ядерным ударом на ядерный удар

Северная Корея готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии Чхве Рён Хе.

"Мы готовы ответить на тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом", - заявил Чхве Рён Хе, выступая на параде, посвященном 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Как сообщает информагентство Киодо, помимо лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на параде присутствует глава Управления государственной безопасности Ким Вон Хон. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован.

На параде, среди прочей военной техники, демонстрировались новейшие образцы баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, передает ВВС.

Накануне замглавы МИД Северной Кореи Хан Сон Рёль в интервью агентству Ассошиэйтед пресс возложил на США ответственность за эскалацию на корейском полуострове и заявил, что КНДР готова нанести "превентивный удар" по американским силам в регионе.

Он отметил, что ответственность за ситуацию в Корее лежит в первую очередь на президенте США Дональде Трампе, который своими "агрессивными твитами создает неприятности".

В начале апреля Трамп заявил, что власти США готовы "разобраться" с Северной Кореей, даже если Китай не захочет Вашингтону в этом помочь.