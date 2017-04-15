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Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT
// фото: REUTERS
10:02, 15 Apr 2017
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Хакеры из группы, называющей себя Shadow Brokers ("Теневые брокеры"), опубликовали файлы и документы, свидетельствующие о том, что американское Агентство национальной безопасности могло получить несанкционированный доступ к сети обмена финансовой информацией между банками SWIFT.

Согласно опубликованным хакерами данным, подлинность которых пока не установлена, специалисты АНБ, используя некоторые уязвимости в операционных системах Windows компании Microsoft, могли следить за перемещением денег между банками - преимущественно на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Однако в SWIFT, головной офис которой располагается в Бельгии, заявили, что у них нет данных о случаях несанкционированного доступа к сети.

"У нас нет данных, которые бы говорили о несанкционированном доступе к нашей системе", - говорится в заявлении SWIFT.

Агентство национальной безопасности США пока не прокомментировало публикацию данных хакеров из Shadow Brokers, передает ВВС.

Согласно опубликованным хакерами данным, АНБ проникло в системы двух бюро обслуживания SWIFT, в том числе в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг.

Если это действительно так, то АНБ могло контролировать сделки с участием банков и других финансовых учреждений во многих странах Ближнего Востока. Однако в EastNets также отрицают случаи несанкционированнного доступа к сети.




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