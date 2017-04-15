Хакеры из группы, называющей себя Shadow Brokers ("Теневые брокеры"), опубликовали файлы и документы, свидетельствующие о том, что американское Агентство национальной безопасности могло получить несанкционированный доступ к сети обмена финансовой информацией между банками SWIFT.
Согласно опубликованным хакерами данным, подлинность которых пока не установлена, специалисты АНБ, используя некоторые уязвимости в операционных системах Windows компании Microsoft, могли следить за перемещением денег между банками - преимущественно на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Однако в SWIFT, головной офис которой располагается в Бельгии, заявили, что у них нет данных о случаях несанкционированного доступа к сети.
"У нас нет данных, которые бы говорили о несанкционированном доступе к нашей системе", - говорится в заявлении SWIFT.
Агентство национальной безопасности США пока не прокомментировало публикацию данных хакеров из Shadow Brokers, передает ВВС.
Согласно опубликованным хакерами данным, АНБ проникло в системы двух бюро обслуживания SWIFT, в том числе в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг.
Если это действительно так, то АНБ могло контролировать сделки с участием банков и других финансовых учреждений во многих странах Ближнего Востока. Однако в EastNets также отрицают случаи несанкционированнного доступа к сети.
Комментарии
- КНДР заявила о готовности ответить ядерным ударом на ядерный удар
- Минобороны США опубликовало видео взрыва "матери всех бомб" в Афганистане
- Задержаны пятеро подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле
- На новом "Титанике" туристы могут пережить столкновение с айсбергом
- Facebook заблокировал тысячи аккаунтов во Франции
- Швецию предупреждали об опасности мужчины, совершившего теракт в Стокгольме
- В Киеве задержали россиянина с оружием и наркотиками
- Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом
- Определены самые щедрые туристы в мире
- В четырех сирийских городах началась эвакуация
- Роналду назвал вымыслом публикацию об изнасиловании
- Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT
- КНДР заявила о готовности ответить ядерным ударом на ядерный удар
- Четырехлетняя девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской в Аризоне
- Минобороны США опубликовало видео взрыва "матери всех бомб" в Афганистане
- Минобороны США опубликовало видео взрыва "матери всех бомб" в Афганистане
- Министерство просвещения обратилось к учителям
- Два чеха отправились в кругосветное путешествие на "Жигулях"
- В Аргентине освященный кусок хлеба начал "кровоточить". ВИДЕО
- Дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул