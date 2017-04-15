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Стурза: у ДПМ есть 63-65 голосов депутатов за изменение избирательной системы. О ком идет речь
15:55, 15 Apr 2017
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После того, как экс-премьер Ион Стурза заявил в ходе передачи на Pro TV, что у ДПМ есть 63-65 голосов в поддержку законопроекта о переходе к мажоритарной системе голосования, в нашем распоряжении оказалась информация о том, кто это может быть.

По данным источника из парламента, кроме 40 депутатов-демократов инициативу об изменении Кодекса о выборах поддержат 11 представителей Либеральной партии. Михай Гимпу заявлял, что ЛП не одобряет законопроект, но он опасается выхода депутатов из фракции, как ранее говорил его бывший товарищ по команде Анатолий Шалару. По этой причине лидер ЛП убедил представителей партии проголосовать за инициативу.

Поддержат изменения также два депутата, недавно покинувшие ЛП, и четверо коммунистов. Напомним, ранее несколько представителей ПКРМ проголосовали за проект демократов об изменении Кодекса телевидения и радио.

Еще 7-8 голосов документ может получить от группы депутатов народно-европейской платформы. Из них только Валерий Гилецкий заявлял, что против изменения избирательной системы. Еще один голос - от будущего депутата от ЛДПМ Юрия Киореску, который заменит Виктора Рошку, отказавшегося на днях от мандата.




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