Больше 100 человек погибли при взрыве в Алеппо

Количество сирийцев, погибших при взрыве в пригороде Алеппо, выросло до 112 человек.

По данным базирующейся в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, 98 человек эвакуировавшихся из городов Фуа и Кефрая погибли, когда в субботу возле их автобусов в подконтрольном повстанцам районе Рашидин взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Также среди погибших - работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.

В пасхальное воскресенье с резким осуждением нападения в Сирии выступил во время проповеди папа римский Франциск. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. По данным правительственных СМИ в Дамаске, взрыв осуществил смертник.

В колонне эвакуированных было не менее 5 000 человек, включая гражданских лиц и проправительственных боевиков, которым было дано разрешение покинуть два шиитских города Фуа и Кефрая, уже более двух лет находящихся в осаде, отмечает ВВС.

Нынешняя эвакуация стала возможной по договоренности, достигнутой между правительственными сирийскими войсками и повстанческими группировками.

По условиям договора, более 2 000 человек, включая вооруженных повстанцев, будут также вывезены из окруженных правительственными войсками городов Мадайя.