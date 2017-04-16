Христиане во всем мире отмечают праздник Пасхи

Христианский мир в воскресенье отмечает Пасху, праздник Воскресения Христова. В нынешнем году даты праздника по Григорианскому и Юлианскому календарю совпадают, поэтому христиане всех конфессий отмечают праздник одновременно.

Папа римский Франциск в ходе пасхальной проповеди в Соборе Святого Петра призвал католиков быть добрыми к обездоленным, мигрантам, и другим незащищенным или слабым людям.

"Мы видим лица тех, кого встречают с ненавистью, потому что они мигранты, лишенные дома, страны и семьи. Мы видим их лица, с отпечатком одиночества и брошенности", - сказал глава католической церкви в пахсальной проповеди.

Перед службой Площадь Святого Петра украсили 30 тысячами цветов, привезенных из Нидерландов. На площадь станулись тысячи паломников, чтобы послушать проповедь Папы римского.

В Москве в ночь на воскресенье также прошли пасхальные богослужения. Служба в Московской Храме Христа Спасителя в прямом эфире транслировалась по центральным телеканалам.

В службе приняли участие президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, провел ее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечает ВВС.

Пасхальные церемонии прошли также в Египте, где коптские христиане провели молебны под усиленной охраной, всего несколько дней спустя после того, как две коптские церкви были атакованы смертниками. Проводивший церемонию патриарх коптской церкви Тавадрос Второй молился за мир.