РКБ получила гуманитарную помощь от Голландии

Шестую гуманитарную помощь из-за рубежа получила Республиканская клиническая больница. Из Голландии привезли 35 современных кроватей с электроприводом, инвалидные кресла, многофункциональные металлические столы и другое медицинское оборудование общей стоимостью два миллиона леев.

Кровати с электроприводом установили в палатах отделения общей хирургии. Пациенты говорят, что они намного удобнее прежних.

Цена каждой новой кровати - две с половиной тысячи евро.

"Помимо кроватей мы получили специальное оборудование для ухода за пациентами - кровать для мытья и устройства, которые помогают им двигаться после операции", - сказал хирург Руслан Анастасов.

В этом году исполняется 200 лет со дня основания Республиканской клинической больницы. Большая часть мебели и оборудования давно устарела и вышла из строя.

Бельгия и Голландия за последние полтора года отправили в это медучреждение еще пять гуманитарных партий оборудования, стоимость каждой партии - почти два миллиона леев.





