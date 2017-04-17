По уточненным данным, 12 человек получили ожоги в результате воздействия неустановленного токсичного вещества в ночном клубе в Далстоне на северо-востоке Лондона. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
Вызов в полицию поступил примерно в 1:10 ночи. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи и спасатели.
Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.
По словам полицейских, десяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, после чего они были доставлены в больницу с небольшими ожогами.
Еще двое самостоятельно обратились в отделение неотложной помощи. Их ранения не опасны для жизни, сообщает ВВС.
На момент эвакуации в ночном клубе находились около 600 человек.
Ведется расследование, пока никто не арестован, сообщили в Скотленд-ярде.
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Би-би-си, Сеул