Посетители клуба в Лондоне получили ожоги токсическим веществом

По уточненным данным, 12 человек получили ожоги в результате воздействия неустановленного токсичного вещества в ночном клубе в Далстоне на северо-востоке Лондона. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Вызов в полицию поступил примерно в 1:10 ночи. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи и спасатели.

Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.

По словам полицейских, десяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, после чего они были доставлены в больницу с небольшими ожогами.

Еще двое самостоятельно обратились в отделение неотложной помощи. Их ранения не опасны для жизни, сообщает ВВС.

На момент эвакуации в ночном клубе находились около 600 человек.

Ведется расследование, пока никто не арестован, сообщили в Скотленд-ярде.