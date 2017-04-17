Вице-президент США обещал защитить Сеул любыми средствами

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон готов к любому развитию событий в отношениях с КНДР. "Мы не исключаем ничего и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи", - подчеркнул Пенс.

При этом по его словам, США стремятся к урегулированию ситуации "мирными средствами, с помощью переговоров".

Эти заявления Пенс сделал на границе Южной и Северой Кореи.

Он побывал в непосредственной близости от Демилитаризованной зоны, которая разделяет Корейский полуостров, на командном пункте ООН "Бонифас", находящемся под контролем американских военных.

Отношения между Вашингтоном и Пехньяном обострились с начала нынешней весны. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества и негодование США.

В последние дни КНДР и США сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Трамп со своей стороны вновь пообещал "решить проблему" КНДР и направил флот к Корейскому полуострову сообщает ВВС.

После этого КНДР провела еще один запуск ракеты, оказавшийся неудачным.