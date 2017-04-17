United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала

Авиакомпания United Airlines меняет правила посадки сотрудников на собственные рейсы после скандала с пассажиром, которого силой сняли с рейса.

Перевозчик заявил, что в будущем его сотрудники будут получать места не меньше, чем за час до вылета. На такой шаг компания пошла после скандала с 69-летним пассажиром, доктором вьетнамского происхождения Дэвидом Дао.

11 апреля сотрудники службы безопасности буквально выволокли Дао из самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилль. При этом Дао лишился двух передних зубов, у него был сломан нос.

Поводом, чтобы ссадить Дао с рейса, стал овербукинг - билетов на самолет было выписано больше, чем было мест в салоне. При этом авиакомпании нужно было посадить на рейс своих сотрудников, которые должны были выйти на работу в другом городе на следующий день.

Дао был одним из тех, кому предложили уступить свое место. Но он отказался покинуть самолет, сославшись на то, что его днем позже тоже ждет работа и пациенты. Тогда трое мужчин вытащили его из самолета силой.

Этот инцидент, снятый на видео и опубликованный другими пассажирами, вызвал возмущение политикой авиакомпании, сообщает ВВС.

Дао заявил о намерении подать в суд на United. Его адвокат заявил, что Дао считает произошедшее "более ужасным и мучительным, чем то, что он пережил, покидая Вьетнам".

Гендиректор United Оскар Муньос сначала попросил прощения за то, что пришлось "переместить" пассажиров, и объяснил, что один из них вел себя "враждебно".

Это заявление было воспринято многими как попытка уйти от комментария относительно применения силы к пассажиру.

Позже Муньос выпустил еще одно заявление. На этот раз он признал, что произошло "ужасное происшествие". Авиакомпания обещала вернуть деньги за полет всем пассажирам рейса.