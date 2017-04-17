В Британии борются с дронами, доставляющими контрабанду в тюрьмы

В Англии и Уэльсе создано подразделение по борьбе с нелегальным использованием дронов для контрабанды товаров в тюрьмы.

Полиция и тюремное начальство будут обмениваться информацией, для того чтобы вместе вычислять людей, запускающих такие беспилотники.

Подобная проблема существует не только в Британии: на прошлой неделе власти Швейцарии объявили, что в двух главных тюрьмах будет установлен комплект сенсоров, реагирующих на дроны.

Квадрокоптеры просты в управлении и стоят относительно дешево. С их помощью заключенным нелегально доставляются наркотики, оружие, мобильные телефоны и инструменты, сообщает ВВС.

В британском министерстве юстиции сообщили, что еще до создания спецподразделения в марте совместными усилиями полиции и тюремных служащих были арестованы два человека.

Они были приговорены к тюремным срокам за попытку доставить в тюрьмы Хартфордшира, Саффолка и Кента контрабандные товары на сумму около 48 тыс. фунтов (60 тыс. долларов).