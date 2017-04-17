Ученые изобрели лекарство для креветок

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами разработали препарат на основе наночастиц серебра, который может применяться для лечения вируса белых пятен у креветок, сообщает пресс-служба вуза.

В ТПУ отметили, что препарат "Арговит" обладает универсальным разрушающим действием на вирусы, бактерии и грибки.

Вирус белых пятен креветки — бич для мексиканских ферм. Болезнь проявляется в появлении пятен на панцире, после чего у больной особи истощается организм, и она погибает. Человеку такой вирус не передается, однако наносит большие убытки хозяйствам.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, одному из фермерских хозяйств Мексики было предложено опробовать разработку ученых. Сначала лекарство ввели нескольким молодым особям, заболевшим вирусом белых пятен. Спустя 96 часов после ввода препарата, выживаемость креветок составила более 90%, сообщает РИА Новости.

"Дальше ученые перешли к испытаниям более многочисленной группы молоди креветки. Зараженные особи были разделены на подгруппы, одни из которых получили препарат, а другие — нет. Спустя четыре дня 80% креветок в подгруппах, принимавших "Арговит", выжили и стали выздоравливать. Между тем, из числа необработанных препаратом особей выжило лишь 10%", — пояснили в ТПУ, уточнив, что результаты исследования опубликованы в журнале Chemosphere.

Сейчас ученые создают на основе препарата сертифицированные лекарства для животных и биологически активные добавки для людей. В исследованиях также участвуют сотрудники Центра нанонауки и нанотехнологии Национального автономного университета Мексики и Национального института сельскохозяйственных и пищевых технологий Испании.