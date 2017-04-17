Ученые назвали лучший возраст для принятия спонтанных решений

Исследователи из Португалии выяснили, в каком возрасте возможность делать спонтанный выбор достигает пика, гласит статья, опубликованная в журнале PLOS Computational Biology.

В эксперименте участвовали более трех тысяч человек в возрасте от 4 до 91 года. Каждому из них нужно было решить серию онлайн-задач, где требовалось принять спонтанное решение.

Оказалось, что наиболее значимым фактором, определяющим возможность случайного выбора, стал возраст человека. Максимальная спонтанность отмечается в 25 лет, установили авторы исследования, пишет РИА Новости.

Отмечается, что ученые принимали во внимание также пол, язык и образование испытуемых, но эти факторы такой связи с результатами не показали.