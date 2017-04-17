При пожаре в московском храме пострадали четыре ребенка

Четверо детей пострадали при пожаре в Храме пророка Божия Илии в центре Москвы.

Возгорание на улице Ильинка произошло около часа ночи в понедельник. Загорелся электрокабель и обшивка в электрощите на первом этаже здания. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали загорание и спасли шесть человек.

Сообщается, что среди пострадавших — четверо детей настоятеля храма в возрасте от трех до 12 лет, пишет РИА Новости.