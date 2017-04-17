На играх по укрощению быков в Индии погибли два человека, 80 пострадали

По меньшей мере два человека погибли и десятки пострадали в ходе традиционных игр по укрощению быков Джалликатту в индийском штате Тамилнад, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Игры проходили накануне в населенном пункте Пудур в округе Шиваганга. Оба погибших были зрителями: один скончался от травм, нанесенных разъяренным быком, второй — от сердечного приступа, когда, стоя за заграждением, увидел бегущего на него быка.

Еще 80 человек, в основном участники соревнований, пострадали. Медицинскую помощь большинству из них оказали в специально организованном на месте медпункте, некоторым потребовалась госпитализация, сообщает РИА Новости.

Кроме того, пять человек пострадали в результате стычки между двумя командами соревнующихся после того, как жюри неверно объявили победителя. В ходе беспорядков были также повреждены призовые мотоциклы.