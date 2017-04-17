СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

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