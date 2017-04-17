Япония готовит законопроект для отречения императора от престола

Правительство Японии готовится представить с 19 мая в парламент проект специального закона, который позволил бы императору Акихито покинуть престол и передать его наследнику, сообщает агентство Киодо со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, кабмин надеется, что закон примут до конца нынешней парламентской сессии, то есть до 18 июня.

Документ будет касаться только нынешнего 83-летнего императора Акихито, который в прошлом году пожелал оставить престол, несмотря на то, что законодательство ему такой возможности не дает.