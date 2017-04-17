Более ста человек погибли из-за наводнения в Перу

Мощные наводнения в Перу унесли в общей сложности жизни 107 человек, число пострадавших превышает 1,1 миллиона, сообщил национальный центр по действиям в чрезвычайных ситуациях.

​По оценке центра, более 170 тысяч человек полностью лишились своего имущества. Число людей, которые частично пострадали от стихии, составляет 955 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

​Эксперты называют наводнения, обрушившиеся на Перу, одними из самых мощных за последние десятилетия. Причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.