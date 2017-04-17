Учения НАТО стартуют в Латвии

Учения НАТО Summer Shield стартуют в Латвии, маневры продлятся до 30 апреля, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Международные учения пройдут на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории. В них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

Военные намерены отработать артиллерийскую поддержку, воздушную оборону и разведку, противодействие оружию массового поражения, а также противотанковую оборону и операции военных инженеров, пишет РИА Новости.