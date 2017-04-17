Неизвестные открыли стрельбу по туристам в Акапулько, двое погибли

Два туриста погибли и шестеро получили ранения в результате стрельбы в одном из самых оживленных туристических мест мексиканского Акапулько — на набережной Мигеля Алемана.

Портал Proceso сообщает, что в субботу группа туристов из Мехико прогуливалась по набережной в ее отдаленном районе рядом с парком, когда неизвестные открыли по ним огонь из автоматического оружия.

На месте был убит один человек, еще семеро, включая детей и женщин, были ранены, позднее еще одна пострадавшая девочка скончалась в больнице.

Нападение на туристов было совершено, несмотря на предпринятые властями дополнительные меры безопасности в Страстную неделю, пишет РИА Новости.