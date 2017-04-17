При столкновении наркокартелей в Мексике убиты десять человек

Десять членов картеля "Синалоа" были убиты в мексиканском штате Чиуауа на празднике, сообщает генеральная прокуратура штата.

По данным ведомства, примерно 50 бандитов приехали к месту проведения праздника по случаю 15-летия девушки и убили присутствовавших там соперников из "Синалоа", отмечает Prensa Latina. Среди погибших — главарь местной ячейки картеля и его заместитель, остальные погибшие — их телохранители, сообщает РИА Новости.

Информация разнится: ряд источников утверждает, что похитители сначала увезли своих соперников, а затем убили их, по другой информации, преступление было совершено прямо на месте.