Число погибших при обрушении мусорной свалки в Коломбо увеличилось до 30

Число погибших в результате обрушения мусорной свалки на трущобы в столице Шри-Ланки достигло 30 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

По данным на утро понедельника, военные извлекли из-под завалов тела 30 погибших, включая тела шести детей. Точное число пропавших без вести пока не установлено, однако военные намерены продолжить поисково-спасательную операцию, сообщает РИА Новости.

"Никто на самом деле не явился и не предоставил информацию о том, сколько человек действительно пропали без вести", — заявил представитель армии Рошан Сеневиратна (Roshan Seneviratne).

Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах Коломбо в пятницу вечером. Около 100 домов оказались под завалами в результате обрушения, более 500 человек лишились жилья. В спасательной операции задействованы более 1 тысячи сотрудников экстренных служб. Сотни человек остаются без крова и нуждаются в воде, продовольствии и медикаментах.