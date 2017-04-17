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На референдуме в Турции победили сторонники президентской формы правления
// фото: regnum.ru
12:55, 17 Apr 2017
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Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской формы правления на президентскую закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе ранее одобрил парламент Турции и подписал президент Тайип Эрдоган.

Депутаты парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и большинство депутатов от националистической Партии национального движения (ПНД) поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении установить единоличную власть, пишет РИА Новости.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра упразднят.

Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право объявлять режим чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент.

Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет.

Решения о повторных выборах смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избирать на пять лет, при этом глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран.

Очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.




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