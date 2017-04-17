Cтилист Киры Найтли сделала чехлы для смартфонов Google

Американский стилист, дизайнер и основательница собственной марки Рэйчел Зоуи представила совместную коллекцию с компанией Google. В нее вошли несколько моделей чехлов для телефонов, сообщает WWD.

Аксессуары подходят под модели Pixel, Pixel XL, Nexus 5x и Nexus 6p. Они выполнены в черном, золотом, серебряном и кремовом цветах и украшены блестками. Аксессуары уже появились в продаже, цена — 40 долларов, пишет lenta.ru.

Рэйчел Зоуи — американский дизайнер и стилист. В разное время ее клиентками были Кэмерон Диас, Линдси Лохан, Миша Бартон, Николь Ричи, Ева Мендес, Энн Хэтэуэй, Кира Найтли и многие другие. Зоуи также написала книгу о моде.