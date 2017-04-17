Названо условие обнаружения инопланетян вне пределов Млечного Пути

Физик Джей Олсон из Университета штата Айдахо в Бойсе (США) назвал условие для обнаружения современными жителями Земли разумных существ вне Млечного Пути.

Ученый полагает, что глобальные космические катастрофы, характерные для ранней Вселенной и вызывающие уничтожение галактик, могут приводить к тому, что высокоразвитые цивилизации покидают свои миры и переселяются в соседние системы, пишет lenta.ru.

Рассмотрение парадокса Ферми с такой позиции означает, что глобальные космические катастрофы в ранней Вселенной не уменьшают шансы на обнаружение цивилизаций третьего типа по шкале Кардашева, способных осваивать ресурсы своей галактики, а не только планеты (цивилизации первого типа) и звезды (цивилизации второго типа).

Парадокс Ферми заключается в отсутствии видимых следов инопланетных цивилизаций, которые, если они есть, должны были бы расселиться по Вселенной за миллиарды лет ее существования. Одним из объяснений феномена считается то, что инопланетные существа погибают в результате глобальной космической катастрофы в своей галактике.