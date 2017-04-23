Ученые из США создали самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде создали стекло для смартфонов, которое обладает способностью к самовосстановлению. Как объявил руководитель научной группы Чао Ван, представляя новый материал, стекло крайне устойчиво к появлению различных трещин, царапин и порезов.

"Созданное нами стекло способно проводить электрический ток, поэтому его использование в качестве дисплеев смартфонов и другой мобильной техники выглядит крайне целесообразным", - пояснил ученый.

Как он утверждает, если созданный материал разорвать пополам, то две половинки смогут полностью восстановиться и срастись вместе всего лишь за сутки. Он также обладает высокой эластичностью и может растягиваться, становясь в 50 раз длиннее первоначального размера.

Чао Ван выразил убежденность, что новое стекло поступит на рынок уже в течение трех ближайших лет и "изменит нашу повседневную жизнь", сообщает ТАСС.

В основе материала лежит особый тип молекулярной связи. Если он поврежден, молекулы, из которых состоит стекло, притягиваются друг к другу, целиком восстанавливая поверхность до первоначального состояния. Специалисты уверены, что их материал, кроме смартфонов, можно также будет использовать при создании роботов и другой техники.

Как пояснили ученые, на создание такого материала их вдохновил известный персонаж комиксов "Люди Икс" (X-Men) по прозвищу Росомаха, который обладал способностью к регенерации и был практически неуязвим.







