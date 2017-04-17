Анджелина Джоли купила виллу с 10 бассейнами

Голливудская актриса Анджелина Джоли приобрела одну из самых дорогих вилл в Лос-Анджелесе, пишут местные СМИ. Кинозвезда приобрела за 25 миллионов долларов исторический особняк, в котором жил знаменитый американский режиссер Сесил Демилль до своей смерти в 1959 году.

Вилла насчитывает 6 спален и 10 бассейнов. В соседях у Джоли будут актрисы Натали Портман и Эллен Помпео, обладатель "Оскара" Кейси Аффлен, рэпер Уильям Адамс, выступающий под псевдонимом will.i.am, пишет vesti.ru.

После развода со своим мужем – актером Бредом Питтом – Джоли переехали из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу.