Самолет упал на супермаркет в Португалии, погибли пять человек

Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона, сообщает информационный портал Jornal de negocias.

По данным портала, инцидент произошел в понедельник около 12.00 (14.00 млд) в городе Кашкайш. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили.

Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.

На месте происшествия работают 50 сотрудников пожарной службы. От крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма. Обстоятельства инцидента выясняются.