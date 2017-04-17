В небе Лондона "подвесят" стеклянный бассейн

Компания Ballymore developers представила проект уникального прозрачного "летающего" бассейна, который позволит плавать по небу Лондона.

Первый в своем роде бассейн будет располагаться между двумя жилыми домами на высоте десятого этажа, возведенными в рамках проекта Embassy Gardens. Бассейн длиной 25 метров будет иметь 20-сантиметровые стеклянные стены, позволяющие насладиться видом Лондона с высоты 35 метров.

Как утверждается, разрешение на строительство уже получено. Предполагается, что бассейн со свободной конструкцией будет полностью прозрачным. Над его созданием трудятся инженерная группа Arup Associates, а также морские и аквариумные дизайнеры Eckersley O' Callaghan и Reynolds.

Конструкция бассейна позволит свободно перемещаться между двумя элитными домами, на крышах которых расположатся бары, оранжереи и зоны отдыха с потрясающим видом на Вестминстерский дворец. Для тех, кто не умеет плавать, между зданиями протянут пешеходный мост, пишет newsru.com.

"Мое видение "летающего" бассейна вытекает из желания раздвинуть границы возможного в строительстве и машиностроении. Хочу сделать что-то, чего раньше никогда не было. Этот бассейн будет по-настоящему уникальным, он позволит почувствовать себя плывущим по небу Лондона", - говорит глава Ballymore developers Шон Малрян.

Дома, между которыми будет расположен бассейн, находятся в стадии строительства. Проект предполагается завершить в 2017 году.