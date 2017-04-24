Студия „Moldova-Film” отмечает 65-летие

Студии «Moldova-Film» сегодня исполняется 65 лет. Это событие будет отмечено мероприятиями, которые будут организованы в течение года, в рамках ретроспективы кинопроизводства, реализованной на протяжение 65 лет.

По словам директора студии «Moldova-Film» Александру Василаки, в сотрудничестве с Телевидением «Publică Moldova 1», была разработана специальная программа по продвижению фантастических, публицистических и анимационных фильмов из Национального фонда кинематографического наследия, которые будут представлены в течение года.

«Мы также организуем мероприятия, посвященные памяти великих людей, посвятившие свою жизнь деятельности национальной кинематографии: Емилу Лотяну, Василию Паскару, Георге Водэ и др. Вместе с тем, организуем премьеры некоторых короткометражных фильмов, снятых в последнее время на «Moldova-Film», - уточнил Александру Василаке.

В каждую субботу, доктор искусствоведения Ана-Мария Плэмэдялэ и доктор искусствоведения, кинорежиссер Думитру Олару представляют фильмы на «Moldova1», сообщает МОЛДПРЕС.

Осенью 1940 года в Кишиневе была организована точка кино-почты, которая периодически издавала журналы о кино, занимаясь и дублированием на румынском языке художественных фильмов.

Техническая база по обслуживанию находилась сначала в Киеве (1940 - 1947), затем в Одессе (1948-1952). На протяжение этого периода был создан филиал со штатом специалистов в данной области (режиссеры, операторы, художники по свету и др.) с целью создания кинопродукции и издания журналов о кино, в том числе для Молдовы.

Заявки, поданные правительством республики в адрес вышестоящих органов, привели в итоге к изданию 26 апреля 1952 года Министерством кинематографии Москвы приказа «О создании в Кишиневе студии хроникально-документальных фильмов», которая была реорганизована в 1957 г. в Студию хроникально-документальных фильмов «Moldova-Film».

В течение нескольких десятилетий была создана целая галерея фильмов, которые были удостоены наград на различных международных фестивалях: «Последний месяц осени», «Человек, идущий за солнцем», «Вкус хлеба», «Дмитрий Кантемир» и др.

Студия «Moldova-Film» известна во всем мире - и это благодаря главным образом кинематографистам 60-х годов, выпускникам ВГИК-а и старшим курсам сценаристов и режиссеров из Москвы: Емилу Лотяну, Валерию Гаджиу, Николае Гибу, Владу Иовицэ Георге Водэ, Василе Василаке, Владу Чуря, Павлу Бэлану, Иону Болбочану, Василе Ковригу, Филимону Нэмурару и другими.