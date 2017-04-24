Противоградовая служба Молдовы возобновила работу

Противоградовая служба возобновила работу, но ракет дальнего действия в стране пока нет. Использовать пока могут только ракеты ближнего действия - три тысячи снарядов привезли из Болгарии.

Партию ракет дальнего действия должны были доставить из России до 15 апреля. Но поставщики не выполнили условий контракта, сославшись на технические проблемы.

Снаряды в страну доставят не раньше, чем через месяц. В противоградовой службе говорят, что пока угрозы посевам нет.

Сильный град возможен только когда температура воздуха будет выше +25.