Более 4500 детей получат бесплатные путевки в лагеря страны

Почти 19 тысяч детей из столицы отправятся этим летом в лагеря страны. Более четырёх с половиной тысяч из них отдохнут там бесплатно. Об этом распорядился столичный мэр. Остальные могут приобрести путёвки по сниженным ценам.

Полная стоимость путевки - 1120 леев. Однако родители смогут приобрести их, оплатив лишь 20% стоимости, то есть 224 лея. Согласно распоряжению мэра, бесплатные путёвки получат сироты, дети участников вооруженных конфликтов, подростки из многодетных или неполных семей, а также дети пенсионеров и инвалидов. Кроме того, бесплатные путевки предоставят несовершеннолетним, находящимся под опекой или попечительством. В список также вошли дети учителей и те, что достигли определённых успехов в школе. Отдыхать подростки будут в дневных лагерях, а также расположенных за пределами столицы.







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