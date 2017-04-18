Принцы Уильям и Гарри призвали мужчин не избегать психологов

Принцы Уильям и Гарри призвали британских мужчин не игнорировать и не скрывать свои психологические проблемы.

Об этом представители королевской семьи Великобритании сказали в интервью для журнала благотворительного общества CALM ("Кампания против несчастной жизни").

"Разговоры о некоторых серьезных проблемах слишком долго были под запретом. - Признал принц Уильям. - [Считалось, что] успешные, сильные люди не страдают. Но, конечно, это не так". "На самом деле, все очень просто. Если ты чувствуешь, что стоит с кем-нибудь поговорить об этом, это, действительно может помочь", - сказал он.

"Всем нам в жизни иногда приходится нелегко, но мужчины в особенности чувствуют необходимость притворяться, что все в порядке", - сказал принц Гарри.

Ранее принц Гарри признался, что испытывал серьезные психологические проблемы после смерти матери, принцессы Дианы. Он сказал, что пережил два года "полного хаоса".

Принц Гарри рассказал, что много лет свыкался со смертью матери.

Герцог и герцогиня Кембриджские (Уильям и его супруга Кейт), а также принц Гарри активно привлекают общественное внимание к решению психологических проблем и поддержанию психического здоровья в рамках кампании Heads Together, сообщает ВВС.