Турция продлила чрезвычайное положение на три месяца

Турция на три месяца продлила режим чрезвычайного положения, сообщил вице-премьер Нуман Куртулмуш.

На такой шаг Совет национальной безопаснсти страны рекомендовал пойти кабинету министров. Совбез отмечал, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".

Чрезвычайное положение было введено в Турции в июле 2016 года после провалившейся попытки военного переворота и с тех пор продлевалось уже несколько раз, сообщает ВВС.

Решение об очередном продлении было принято на следующий день после референдума о расширении полномочий президента Турции. На нем, по официальным данным, за усиление президентской власти проголосовали 51% избирателей.

При этом Высший избирательный совет Турции принял решение засчитать и те бюллетени, которые, вопреки изначальным правилам, не были помечены специальными печатями.

Главные оппозиционные партии страны заявляли о намерении оспорить результаты референдума.

В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, со вчерашнего вечера не утихают протесты против итогов голосования. Очередные акции начались в разных районах города вечером 17 апреля, передает агентство Ассошиэйтед пресс.

Ранее ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган отверг критику международных наблюдателей. "Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.