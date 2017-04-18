ФСБ России задержала предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

Один из организаторов взрыва в петербургском метро задержан в Одинцовском районе Московской области, сообщили в ФСБ России.

По данным пресс-службы ФСБ, задержанный - Аброр Азимов. Он родился в 1990 году в центральноазиатской стране, которую напрямую ведомство в своем пресс-релизе не называет.

ФСБ подозревает задержанного в том, что он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова". Сейчас подозреваемый доставлен в Следственный комитет России, сообщает ВВС.

З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии.

Следователи полагают, что Акбаржон Джалилов сначала спрятал замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а затем подорвался в вагоне.

В рамках расследования теракта были задержаны восемь предполагаемых участников джихадистских ячеек. Шесть из них находились в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все восемь подозреваемых арестованы.