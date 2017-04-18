На курорте в Таиланде произошла перестрелка, пострадали четыре человека

Четыре человека – двое мужчин и две девушки, все граждане Таиланда, — получили пулевые ранения в ночь с понедельника на вторник в результате перестрелки на пляже курортного района Бангсен в ста километрах от Бангкока и 30 километрах от курортного города Паттайя.

По версии следователя местного отделения полиции, слова которого приводит издание, перестрелка возникла между участниками двух соперничающих криминальных группировок, не поделивших участок пляжа, где они праздновали Сонгкран, Новый год по буддийскому лунному календарю.

Понедельник был последним официальным днем празднования, продлившегося неделю.

Двое мужчин 37 и 33 лет получили тяжелые ранения в голову и живот, девушка 19 лет – серьезное ранение в голову, еще одна девушка, 22 лет, была ранена в ногу.

Перестрелка произошла на участке пляжа, примыкающем к территории университета Бурапха, в больницу которого все четверо были немедленно доставлены полицейскими, сообщает РИА Новости.

Никого, кроме раненых, на месте перестрелки сотрудники полиции не обнаружили, однако на пляже были следы недавнего пребывания большой группы людей, говорится в сообщении.