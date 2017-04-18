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Власти Японии намерены увеличить прием женщин в армию
// фото: Информ-UA
12:16, 18 Apr 2017
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Министр обороны Японии Томоми Инада объявила о снятии ограничений на набор женщин в разведывательные подразделения и танковые войска, а также о намерении в целом увеличить прием женщин в ряды сил самообороны.

"Мы стремимся к таким силам самообороны, которые были бы привлекательны и соответствовали бы времени и окружающей ситуации. Снятие всех ограничений на прием женщин в ряды сил самообороны будет стимулировать деятельность женщин", — приводит слова министра агентство Киодо.

Таким образом, ограничения на прием женщин остаются только для подразделений радиологической защиты и для подводных лодок, где за счет малого пространства сложно обеспечить женщинам отдельные каюты.

Возможность для женщин служить в силах самообороны появилась в 1993 году, затем в 2008 были сняты ограничения на их службу во флоте, в 2015 году – на управление истребителями, в 2016 – на управление боевыми вертолетами, сообщает РИА Новости.
По данным министерства обороны, сейчас в силах самообороны служат 14 тысяч женщин, что соответствует 6,1% от личного состава. На конец марта 1955 года, когда были образованы силы самообороны, в них служили всего 144 женщины – 0,1% от личного состава.



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