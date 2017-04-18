Власти Японии намерены увеличить прием женщин в армию

Министр обороны Японии Томоми Инада объявила о снятии ограничений на набор женщин в разведывательные подразделения и танковые войска, а также о намерении в целом увеличить прием женщин в ряды сил самообороны.

"Мы стремимся к таким силам самообороны, которые были бы привлекательны и соответствовали бы времени и окружающей ситуации. Снятие всех ограничений на прием женщин в ряды сил самообороны будет стимулировать деятельность женщин", — приводит слова министра агентство Киодо.

Таким образом, ограничения на прием женщин остаются только для подразделений радиологической защиты и для подводных лодок, где за счет малого пространства сложно обеспечить женщинам отдельные каюты.