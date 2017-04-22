На Японию обрушилась "весенняя буря"

Более 20 авиарейсов отменены в Японии из-за обрушившейся на северо-восток страны "весенней бури" — фронта низкого давления с ливнями и шквалистым ветром, 8,5 тысяч человек получили предупреждения об эвакуации, сообщила телекомпания NHK.

Японские авиакомпании отменили 23 авиарейса в направлении Токио.

Жителям города Минамиидзу рекомендовано эвакуироваться из-за непогоды.

Буря повлияла также на расписание наземного транспорта – в утренние часы наблюдались задержки в движении электричек и поездов метро на нескольких направлениях, сообщает РИА Новости.

В префектуре Сидзуока за сутки выпало более 250 миллиметров осадков. По всей восточной и северной Японии шквалистый ветер – на самом северном острове Хоккайдо скорость ветра составила 31 метр в секунду, в префектуре Тиба по соседству с Токио – 259 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают о возросшей опасности паводков и схода горных оползней. После того как атмосферный фронт покинет Японию, синоптики прогнозируют по-летнему жаркую погоду: в Токио столбик термометра может подняться до 29 градусов.