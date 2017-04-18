Суд в США выдал ордер на арест латиноамериканского певца Луиса Мигеля

Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест одного из самых известных исполнителей Латинской Америки мексиканца Луиса Мигеля.

По сообщению канала Univision, Мигель нарушил условия контракта и не выплатил бывшему менеджеру один миллион долларов. Суд принял решение об аресте после того, как певец трижды не явился для дачи показаний.

Адвокаты певца просили дать им еще несколько дней, но судья был непреклонен, пишет РИА Новости.