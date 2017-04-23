Facebook изменит процесс реагирования на видео с насилием

Компания Facebook пересмотрит политику обработки видео, содержащих насилие, и других сомнительных материалов, после того как в прямом эфире социальной сети преступник из США совершил убийство, заявил вице-президент Facebook по международной деятельности Джастин Ософски.

Ранее сообщалось, что полиция американского Кливленда объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в Facebook. Видеозапись убийства была доступна на Facebook более двух часов, прежде чем ее удалили.

Ософски заявил, что компания пересматривает процедуру оповещения модераторов о сомнительных материалах на сайте, "чтобы люди могли сообщать о видео и других материалах, которые нарушают стандарты, так легко и быстро, насколько это возможно", сообщает РИА Новости.