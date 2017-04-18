Пентагон до конца года представит Трампу отчет о состоянии ядерных сил США

Министерство обороны США до конца года представит президенту Дональду Трампу отчет о состоянии ядерных сил страны, сообщила официальный представитель ведомства Дана Уайт в понедельник.

Как сообщил Пентагон, глава ведомства генерал Джеймс Мэттис в понедельник распорядился начать запрошенный президентом анализ ядерных сил США. "Окончательный доклад будет представлен президенту до конца года", — сказала Уайт.

Трамп в конце января потребовал от главы министерства обороны изучить состояние ядерных сил страны для обеспечения эффективного сдерживания и безопасности союзников, пишет РИА Новости.