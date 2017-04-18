Сверхмассивным черным дырам нашли новое место во Вселенной

Международный коллектив астрономов обнаружил, что карликовые галактики могут состоять из сверхмассивных черных дыр. Соответствующее исследование опубликовано на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает New Scientist.

Ученые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, которые в 4,4 и 5,8 миллиона раз тяжелее Солнца. Гравитационные объекты расположены в ультракомпактных карликовых галактиках VUCD3 и M59cO в созвездии Девы. Примерно 17 процентов массы каждой из данных галактик приходится на черные дыры, пишет lenta.ru.

К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав данные космического телескопа Hubble, используя адаптивную оптику. Три года назад та же группа астрономов обнаружила в другой ультракомпактной галактике сверхмассивную черную дыру.

Обычно на данный гравитационный объект приходится несколько процентов массы галактики. Открытие ученых свидетельствует, что во Вселенной может присутствовать гораздо больше сверхмассивных черных дыр, чем считалось ранее, а обнаруженные галактики являются фрагментами более крупных систем, существовавших в древности.