На востоке Турции разбился полицейский вертолет

Полицейский вертолет S-70 Blackhawk разбился в провинции Тунджели, расположенной на востоке Турции. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Reuters.

На борту, как отмечает CNN Türk, находились 14 человек. Из них девять полицейских, два судьи и трое членов экипажа, пишет lenta.ru.

Связь с вертолетом была потеряна в 11:30 утра по местному времени (совпадает с молдавским).

Причины произошедшего выясняется.